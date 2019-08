Chando Erik Luna replica a Manila Gorio : Tradimento con Giacomo Urtis? Bufala

ha dichiarato sul suo profilocheha inventato tante bugie in questi mesi: dalle foto scoop a Mykonos, anche se in realtà era a Bari, al finto tradimento di lui con

Dopo che in molti, a partire dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti e il personaggio tv Daniele Interrante a Domenica Live avevano dichiarato che la storia di Manila Gorio con Chando era solamente una bufala, ora l'ex fidanzato di Grecia Colmenares ha vuotato il sacco sui social dichiarando che non la vede e sente da diverse settimane e ha dichiarato che si è vergognato di aver fatto parte del mondo della conduttrice tv di Antenna Sud in questi mesi.

Dopo che Dagospia ha riportato il presunto tradimento di lui con Giacomo Urtis ai danni di Manila Gorio, Chando ha rilasciato un'intervista al vetriolo a iGossip.it in cui ha smentito seccamente tutto e ha annunciato di adire le vie legali.

Le dichiarazioni rilasciate dal modello spagnolo a iGossip.it sono state rilanciate dal settimanale Novella 2000: "Una colossale fake news. Non ci posso credere… assurdo. In queste ultime settimane sono stato in America. Sono davvero sconvolto e sconcertato! Tutto falso! Tutto parte da Manila, perché ho raccontato tutte le sue bugie su Instagram… è abbastanza chiaro. Questo è il prezzo che sto pagando - ha detto Chando - per aver detto tutta la verità. Poi vorrei precisare un’altra cosa in merito alle foto scoop con Manila a Mykonos di alcune settimane fa: è tutto falso, io non sono mai stato in vita mia a Mykonos. L’ultima volta che sono stato in Grecia risale al 2014".

Per poi aggiungere: "La cosa che è davvero strana e incredibile è il modo in cui lavorano i giornalisti italiani… sono senza parole. Non verificano le fonti e non chiedono mai un’opinione alla controparte. Allucinante. Prendono tutto per buono e lanciano notizie o scoop senza fare controlli e senza il benché minimo rispetto della deontologia professionale. Quest’ultima fake news è allucinante e gravissima. Ora basta! Ho già dato mandato al mio avvocato per adire le vie legali nei confronti di Manila e Giacomo perché deve emergere tutta la verità, non in tv, ma direttamente in tribunale".