70 anni di carriera! È morto a 83 anni Carlo Delle Piane

È morto a 83 anni il grande, l'attore si è spento a Roma ed era malato dal 2015, quando un'mise a dura prova l'attore. Con oltre 100 film all'attivo ha lavorato con i più grandi attori e registi italiani. Aveva iniziato a recitare da studente, quando fu scelto daper. Ha lavorato con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio Gassman, Steno, Mario Monicelli, Sergio Corbucci, Aldo Fabrizi e Pupi Avati.

Nel 2018 ha festeggiato i suoi 70 anni di carriera durante la mostra del cinema di Pesaro : "Ero alle medie al Pio XI di Roma e lì arrivarono gli assistenti del regista Duilio Coletti che cercavano tra gli alunni i ragazzi per il film Cuore. Io, che ero sempre all'ultimo banco e non andavo troppo bene a scuola, non capivo chi fossero, pensavo che stessero per interrogarmi e quasi mi nascondevo. Ma fui scelto, anche se allora sembravo un extraterrestre piccolo e con le gambe sottili sottili. Da allora mi ritrovai a lavorare con grandi artisti, ma non davo loro importanza, per me il cinema era un modo per non andare a scuola e mettermi qualche soldo in tasca".