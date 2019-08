I social non mi avranno mai! Maurizio Costanzo e la rete

Maurizio Costanzo non hae non ha intenzione di aprirne uno in futuro. Lo ha spiegato lo stesso conduttore televisivo, che si prepara ad una nuova stagione con il “”, con “” su, con “” e consu. In un’intervista a “,” Maurizio Costanzo ha spiegato: «».

Tra una settimana, Maurizio Costanzo compirà 81 anni e in questi giorni si sta concedendo un po’ di relax con la moglie, Maria De Filippi, ad Ansedonia. «È grazie a lei se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più... Il nostro è un matrimonio così felice e duraturo perché dopo pranzo ci prendiamo del tempo per noi stessi: ci separiamo e ci ritroviamo verso le 19. Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata».