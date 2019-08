Flavio Briatore si improvvisa cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci

Anche se sono ufficialmente sono separati,trascorrono una vacanza insieme a, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l', è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta sembra apprezzare, ascolta con trasporto e poi balla scatenata.

Voci di gossip vorrebbero l’imprenditore ancora pazzo d’amore per la sua ex moglie, ma lei sembra essere molto restia a cedere al corteggiamento. Tuttavia, nelle ultime settimane, non è raro vedere i due ex di nuovo insieme, sempre più complici e affiatati.