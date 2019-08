Sono uno schianto e le faccio vedere! Veronica Maya sfoggia un topless da urlo

Oggi ha 42 anni si è ancora giovani, ma dopo tre figli non è facile avere un corpo da far girare la testa. La sexy e prosperosae unsuper scolpito negli scatti dapubblicati su. La showgirl adesso è libera da impegni tv e si gode a pieno un periodo di relax con la famiglia sulla bellissima isola : “Del resto è la prima dopo tanto tempo in cui posso fare vacanze vere, senza spostarmi continuamente da un posto all’altro per via del lavoro”.A vederla pare che le tre gravidanze - Riccardo Filippo ha 7 anni, Tancredi Francesco, 6 e la piccola Katia Eleonora 3 - non abbiano lasciato segni sul corpo della bella Veronica, complici un ottimo bagaglio genetico e tanto esercizio fisico : "".

Ma secondo tgcom24 le cose non stanno del tutto così... non a caso suo marito, Marco Moraci, è un chirurgo plastico e sembra che a suon di terapie laser abbia aiutato la moglie a definire l’addome, che si era rilassato dopo i parti. Anche per il seno, prospero e sodo come non mai, sebbene abbia allattato l’ultima nata per ben 14 mesi, provvidenziale è stato l’intervento del marito, che in mezzo al mare con la sua sexy Veronica si gode lo spettacolo del bel lavoro di ritocco fatto al décolleté della moglie! Ecco qui le foto super bollenti