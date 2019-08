Volevo guidare un po! A 8 anni con l’auto della mamma a 140 all’ora in autostrada

A tutta. Nulla di così strano se non fosse che alla guida della vettura c'era un. È successo inla scorsa notte, quando il piccolo ha sottratto l'auto, una Golf dotata di cambio automatico, ai suoi genitori, facendola sfrecciare sull'che porta a. A raccontare l'episodio è stata viala polizia di Soest, nella Renania Settentrionale- Vestfalia.

"Ai nostri colleghi il bimbo ha detto che voleva solo guidare un po'", si legge nel post, nel quale si aggiunge che "per fortuna non è arrivata nessuna lamentela per danni materiali, oltre al fatto che il minore sta bene". Dopo la sua corsa, è stato lo stesso bambino a parcheggiare la vettura in una piazzola di sosta. Non solo. Dopo essersi fermato, ha accesso i lampeggianti e ha piazzato il triangolo dietro la macchina, rispettando, dunque, tutte le regole del caso.

Stando a quanto riporta la. Aveva già guidato automobili su spazi privati e con regolarità anche auto e go-kart, come ha poi raccontato la madre, che ha allertato le forze dell'ordine dopo essersi accorta che il figlio mancava, insieme alla vettura. Tuttavia, la velocità raggiunta, per di più in piena notta, lo hanno spaventato, inducendolo a fermarsi. Quando è stato raggiunto dalla polizia, alle prime luci del mattino e dopo essere rimasto solo per qualche ora, è scoppiato in lacrime.