Can Yaman di Bitter Sweet a Napoli, hotel transennato per l’assalto delle fan

Le vacanze disi sono trasformate in un vero e proprio evento. L’che veste i panni di Ferit nel serial tv “” è arrivato nel capoluogo campano di ritorno dae si è diretto in un hotel di via Partenope dove ha trascorso qualche giorno. La notizia del suo arrivo deve essersi rapidamente diffusa perché per giorni l’albergo che lo ha ospitato è stato preso d’assalto dai fan. Decine sono le persone, soprattutto donne, che sono accorse nella strada antistante l’albergo, posizionandosi sotto la finestra della camera dell’attore.

È stato lui stesso a riprendere la scena con il cellulare: il filmato mostra decine di fan assiepate di fronte all’ingresso dell’hotel che lo acclamano gridando il suo nome. Per questioni di sicurezza, l’hotel è stato transennato ma Yaman, piacevolmente sorpreso da tanto affetto, ha deciso di scendere in strada per salutare le fan e prestarsi alle foto di rito. “Questa é la mia quinta notte in Italia e la folla di fronte all’albergo non si è dispersa nemmeno un minuto. È incredibile” ha scritto ancora colpito da tanto affetto.

Attore e avvocato turco, Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre 1989. Laureato in giurisprudenza, ha studiato presso il Liceo Italiano di Istanbul, istituto privato turco dove ha imparato a parlare l’italiano. Solo dopo l’anno di praticantato seguito alla laurea, Yaman ha compreso di voler fare l’attore. Ha cominciato quindi a studiare recitazione, ottenendo nel 2014 i suoi primi ruoli. Quello del manager Ferit, protagonista di Bitter Sweet, gli ha permesso di estendere i confini della sua popolarità. Al momento, la folla presente fuori dal suo hotel a Napoli lo dimostra, la sua notorietà in Italia è alle stelle. Sarebbe single. Nel 2017 è finita la sua storia d’amore con la modella Bestemsu Özdemir, sua ultima compagna ufficiale.