Lapo Elkann paparazzato insieme a Laila, la modella è la sua nuova fiamma

Lapo Elkann torna a far parlare di sé e della sua vita amorosa, dopo essere stato avvistato nei giorni scorsi insieme a una nuova fiamma, che va ad aggiungersi alla copiosa lista di volti femminili che lo hanno affiancato nel corso degli anni. Il rampollo di casa Agnelli è stato infatti immortalato dal settimanale Oggi mentre sfoggia orgoglioso il suo nuovo amore a Sankt Moritz.





Lapo Elkann è stato fotografato in compagnia della bellissima e giovanissima nuova fidanzata. Si chiama Laila, fa la modella e ha origini africane, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni sul suo conto, soprattutto per quel che riguarda la sfera social, che potrebbe certamente aiutare a tracciare in maniera più definita un identikit della ragazza.

Se poco si sa di Laila, altrettanto scarse sono le informazioni relative alla storia tra i due, che non si sa quando sia iniziata e da quanto tempo vada avanti. Dalle immagini di Oggi l'impressione è che Lapo Elkann sia tranquillo e sereno e che si stia godendo, in tutta probabilità, le sue vacanze.

Per il rampollo di casa Agnelli si tratta, come dicevamo, di una relazione che va ad aggiungersi alla lista di quelle avute in passato, tra volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. In primis, storia terminata nel 2005 con la quale Elkann approdò definitivamente nel mondo della cronaca rosa. Poi, successivamente, la relazione cone, ancora, quella con la facoltosa kazaka; successivamente fa coppia con la gallerista e collaboratrice di Vogue

Intanto Lapo Elkann continua a condurre una vita che si tiene a debita distanza dai riflettori e dalla ribalta. La sua scelta di spegnere i canali social, risalente a qualche tempo fa, è effetto della necessità di isolarsi, anche per riprendersi al meglio dalle situazioni delicate e mediaticamente complesse in cui si è trovato negli ultimi anni.