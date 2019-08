Eleonora Pedron ritrova l’amore tra le braccia di Fabio Troiano

Eleonora Pedron ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con l’inviato de ‘Le Iene’ Nicolò De Devitiis, la showgirl ed ex Miss Italia è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’ con un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando dell’attore Fabio Troiano.

Ad annunciare la nuova coppia dell’estate 2019 è il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sui profili social della rivista si legge: “Su Chi in esclusiva le immagini della prima vacanza di una nuova coppia, quello formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano. L'ex Miss Italia Eleonora Pedron, dopo la fine della relazione con la ‘Iena' Nicolò De Devitiis, è tornata a sorridere”. Il settimanale ha pubblicato le foto che ritraggono la vacanza d’amore della showgirl trentasettenne e dell’attore quarantaquattrenne. I due hanno scelto la splendida cornice di Pantelleria per trascorrere alcuni giorni insieme, in assoluto relax. Tra quelle acque cristalline, sono stati immortalati mentre si tengono per mano e si scambiano effusioni e baci carichi di passione.

Le foto delle vacanze della coppia a Pantelleria lasciano trapelare grande complicità. Il settimanale ‘Chi’, tuttavia, precisa che Eleonora Pedron e Fabio Troiano starebbero insieme da poco: “I due si conoscono soltanto da qualche mese, ma vivono già una grande passione”. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se questo amore ancora acerbo, riuscirà ad evolversi in un legame solido e in grado di durare nel tempo.