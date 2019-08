Kim Kardashian ammette : Paris Hilton mi ha dato una carriera

Kim Kardashian è apparsa in unpromozionale della 17a stagione die insieme alla sorella più giovane, parla di come sia stata aiutata dalla sua amica. Lei è recentemente comparsa nel videoclip di, il brano che la Hilton ha realizzato con Dimitri Vagas e Like Mike e che è uscito lo scorso maggio. Quando la sorella Khloe le chiede come sia stato partecipare, Kim Kardashian risponde: "".Già prima che le Kardashian e le Jenner avessero il loro show televisivo,erano molte legate. Pare che Kim Kardashian lavorò anche per Paris Hilton come. Per un pò hanno allentato i contatti, ma nel 2012 si sono riavvicinate e da allora sono rimaste legatissime.