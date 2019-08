Un semplice mal d'orecchi! stroncato da un infarto a 17 anni

Pochi giorni fa ilper un semplice. Sul corpo del ragazzo verrà effettuata l'autopsia ed è stato messo sotto sequestro il referto della visita. Si era recato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Monopoli per un semplice mal d'orecchi., sembrava nulla di grave, ma a distanza di pochi giorni è morto stroncato da un infarto sotto la doccia. Una vera e propria tragedia per un ragazzo di soli 17 anni di Monopoli, unAncor più tragica, questa storia, se si pensa che il ragazzo avrebbe compiuto 18 anni sabato prossimo e che il 31 marzo scorso aveva perso il padre, un uomo di 56 anni. Una tragedia sulla tragedia. A darne notizia è il quotidiano regionale "".Le urla strazianti della madre nel vedere il figlio riverso nella doccia hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato la polizia e il 118. Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Frequentava l'Ipsiam di, l'istituto professionale di stato per le attività marinare. Probabilmente sognava una vita a contatto con il mare, con un lavoro fuori dal comune. I suoi sogni, però, si sono infranti in un caldo pomeriggio di agosto. Per far luce sulla morte del giovane sarà effettuata un'autopsia presso il policlinico di Bari. Intanto il referto della visita in ospedale è stato sottoposto a sequestro nell’attesa del responso dell’esame autoptico.