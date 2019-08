Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e attacca Heather Parisi

Heather Parisi litiga anche con Rita Dalla Chiesa come sempre su “”, dove laaveva scritto un post in cui prendeva in giro la Cuccarini, che però si è ritrovata una “avvocata” d’eccezione, cioè proprio la Dalla Chiesa.: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», ironizzando sulla ‘svolta sovranista’ di Lorella. «Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà tra colleghe – ha twittato– Faccio bene io che non ci ho mai creduto. Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è di attaccare Lorella così?».

La risposta di Heather Parisi non si è fatta attendere, ed è stata decisamente velenosa: «Nel tuo profilo – ha scritto – vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati, ma non ce n’è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte…».