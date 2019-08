Chiara Nasti esplosiva su Instagram! La serata fuori è vertiginosamente hot

Chiara Nasti è davvero esagerata sui social cone scollatura provocante... week end rovente per i suoi follower. Sessantamila cuori per Chiara Nasti e il suo ultimo provocante scatto postato su. Si può dedurre che il fine della settimana della giovane influcencer sia stato vertiginosamente hot, proprio come la sua scollatura, messa orgogliosamente in mostra sui social.Le malelingue non hanno perso tempo a scatenarsi, le critiche più ricorrenti riguardano proprio l'outfit del sabato sera, secondo molti esagerato. "Ma proprio non ce la fai a non essere volgare?", le domandano alcuni utenti. "Non ti puoi muovere vestita così", ribadisce un altro instagramer. E poi tra i commenti spuntano le solite considerazioni condite di cattiverie ed insulti, frenate però dai tanti like e dagli apprezzamenti dei suoi follower di sempre.

Chiara Nasti continua a rappresentare il, che dinnanzi alle sue generose curve e ai suoi micro-vestitini di tendenza alzano bandiera bianca e si complimentano a loro modo. "Non sei legale così", scherza un internauta. "Ti prego compra dei vestiti della tua taglia", le suggerisce bonariamente un altro fan. Insomma il week end di Chiara Nasti non è passato inosservato sui social. Nel bene o nel male la fondatrice diriesce sempre a far parlare di sé.