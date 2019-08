Il bikini di Elisabetta Gregoraci scende e i follower impazziscono

La presentatrice di Battiti Live è molto seguita su, dove non mancano scatti suoi di ordinaria quotidianità e. Il punto di forza diperò è uno: a detta dei fan l’ex modella non risulta mai volgare. Sempre elegante. Come nell’ultima foto, un duplice scatto dove si vede la splendida Elisabetta Gregoraci con indosso una fantasia floreale con lo scollo a barca. Fisico invidiabile il suo, asciutto e tonico, a cui fanno da cornice i capelli lunghi e ben curati e il sorriso smagliante.



Nella prima foto si vede l’ex di Briatore seduta a bordo di un’imbarcazione, nel secondo la giovane divertita tra le onde del mare e gli schizzi d’acqua. “Complimenti bellezza solare e spumeggiante!”, “Incantevole!”, “Bellezza stratosferica. Sei la più bella cosa che un uomo possa desiderare!”, “Occhio che scende il costume! Sei il top!”, e ancora “Che bel fisico, tu sei miss Italia in persona!”.



Accanto a commenti volti a valorizzare la sua avvenenza, uno nello specifico ha colpito la conduttrice: si tratta dell’esperienza di una fan che riferisce di averla conosciuta. «Lei è sempre gentile e risponde a tutti l’ho vista una volta a Porto Cervo senza un filo di trucco è di una bellezza unica oltre a essere una mamma dolcissima!», ha scritto una follower, facendo capire che dietro lo schermo del cellulare si nasconde una splendida persona. Ed Elisabetta Gregoraci ha ringraziato calorosamente l’utente per i complimenti ricevuti.