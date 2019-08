Fai sbarcare i minori! Giuseppe Conte scrive ancora a Matteo Salvini

Nuova lettera di: Fai sbarcare i migranti della Open Arms". Il comandante della nave: "Siamo su una bomba a orologeria". Continua lo "scambio epistolare" tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dopo il carteggio di fuoco di Ferragosto, il premier ha infatti inviato al ministro dell'Interno una seconda lettera sulla questione migranti.Una missiva - stavolta inviata in via riservata e non sbandierata sui social - in cui Conte chiede tra le altre cose di far sbarcare i minori ancora a bordo della. Inoltre assicura al titolare del Viminale "la disponibilità" alla redistribuzione dei migranti da parte dell'Unione Europea.