Rischia la paralisi! 14enne si lancia dallo scivolo del parco acquatico

L’incidente nel parco acquatico di Padovaland alla fine di una discesa dallo scivolo. Operato d’urgenza a Padova, il ragazzo di Campolongo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Un ragazzo 14enne rischia la paralisi dopo essersi tuffato da uno scivolo di un parco acquatico. La situazione del giovane, al momento, sembra in leggero miglioramento, con piccoli segnali di recupero che potrebbero far ben sperare. Per ora, però, è difficile capire se il 14enne riuscirà a recuperare l’uso di braccia e gambe.

L’incidente è avvenuto nel parco acquatico Padovaland di Padova, lunedì scorso. Il ragazzo è originario di Campolongo Maggiore, nel veneziano, ed era al parco acquatico con gli amici. Stava provando alcuni scivoli quando ha deciso di salire su uno di questi: si è lanciato ed è finito in acqua a tutta velocità. A quel punto, però, non è più tornato a galla.