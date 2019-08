Buon compleanno Diletta Leotta... al mega party c’è anche la nuova fiamma King Toretto

Tanti auguri a Diletta Leotta, che il 16 agosto ha compiuto 28 anni. La conduttrice sportiva più amata della tv italiana ha celebrato il compleanno con una maxi festa nella serata di Ferragosto. Il party si è tenuto a bordo piscina in una villa della sua Catania, con ballerine e musicisti specializzati in canti tradizionali siciliani. La Leotta ha insomma fatto le cose in grande, ma il particolare più interessante è una certa presenza tra gli invitati.

Come documentano le foto e i video pubblicati dalla stessa Diletta, infatti, tra amici e parenti era presente anche il pugile Daniele Scardina alias "King Toretto", ovvero colui che si mormora sia la nuova fiamma della presentatrice. Lei ha addirittura postato uno scatto che mostra lui al suo fianco e che ha tutta l'aria di essere una conferma ufficiale.

È indubbio che tra la Leotta e Scardina sia in corso quanto meno una frequentazione, dal momento che sono stati paparazzati in barca mentre si scambiavano effusioni romantiche. Lui è un noto pugile, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi. Molto amico dei più famosi rapper, avrebbe conosciuto la conduttrice grazie a Gué Pequeno. Lei è tornata single di recente, dopo la rottura inattesa con lo storico fidanzato Matteo Mammì.

Ed è stato proprio King Toretto a rompere per primo il silenzio sul rapporto che lo lega a Diletta Leotta. Tra i due, almeno al momento di un'intervista che il boxeur ha rilasciato a La Gazzetta Dello Sport a luglio, non ci sarebbe un vero e proprio fidanzamento. Inizialmente reticente a rispondere a domande sulla sua vita personale, si è poi sbilanciato: "Io sono single e mi sono lasciato a gennaio. Che male c'è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale".