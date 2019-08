Bella Thorne, l’ex attrice Disney si dà al cinema proibito ... ma debutterà come regista

Il suo primo film a luci rosse da regista si intitolerà "" e avrà come protagonistihot, Abella Danger e Small Hands e esplorerà la relazione tra uomo e donna nella lotta per il predominio, come lei stessa ha spiegato. Da, ma dietro la macchina da presa. Una radicale sterzata nella carriera, quella di Bella Thorne, che dopo essere diventata famosa in tutto il mondo grazie ai film Disney, ora ha deciso di diventare anche regista, ma nell’ambito dei, divenuta celebre grazie al ruolo diin, ha annunciato sui social di aver terminato le riprese di, un film pornografico prodotto in collaborazione con la piattaforma per adulti Pornhub. Il primo film da regista di Bella Thorne, oltretutto in un settore non convenzionale, viene descritto così dai produttori: «Una sorta di Giulietta e Romeo in chiave moderna, sessualmente esplicito, che racconta due amanti sfortunati che provano un desiderio incontrollabile».

Bella Thorne, invece, ha spiegato: «Ho pensato a questa idea: la relazione tra un uomo e una donna e le loro lotte per il controllo e il possesso dell’altro, e come questo si collega al mondo di tutti i giorni, ma dietro uno scenario sessuale». Per nulla imbarazzata dal nuovo ruolo, Bella Thorne, 21 anni, ha aggiunto: «Se pensate che il porno non sia adeguato, mi dispiace, ma quelli inadeguati siete voi. Non fate sentire le persone inadeguate solo per essere appassionate di qualcosa».