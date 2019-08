L'estate bollente di Agustina Gandolfo! Lady Martinez fa perdere la testa ai follower

Agustina Gandolfo sempre più scatenata sui social con scatti provocanti che ne mettono in risalto le forme mozzafiato. La calda estate della modella argentina. L'Inter sta continuando a lavorare per prepararsi al meglio in vista della stagione 2019-2020 che è ormai alle porte. Lautaro Martinez è uno degli ultimi giocatori rientrati alla corte di Antonio Conte per via della Copa America con il Toro che ha avuto qualche giorno in più di vacanza rispetto ai compagni di squadra che si sono invece ritrovati l'8 luglio per lavorare tra Pinetina, Lugano e Tournée in Cina.

Il 21enne di Bahia Blanca è una delle punte di diamante dell'attacco dell'Inter che insieme a Matteo Politano, Romelu Lukaku, Sebastiano Esposito e probabilmente Edin Dzeko andrà a comporre un quintetto di tutto rispetto per concorrere al meglio sia in Italia che in Europa.

Lautaro disputerà la sua seconda stagione in Italia e con la maglia dell'Inter e dovrà essere quella della consacrazione e della definitiva esplosione. Martinez è un ragazzo serio e tranquillo dentro e fuori dal campo e la sua serenità è data anche dalla sexy fidanzata Agustina Gandolfo che in questi 12 mesi ha allietato e non poco le giornate dei suoi tanti follower di fede nerazzurra.

La giovane modella argentina compagna del Toro, infatti, vanta oltre 350.000 follower su Instagram e non perde tempo, quasi ogni giorno, per postare istantanee che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana. La bella Agustina ha passato un'estate caliente in compagnia del suo fidanzato e ora si sta concedendo qualche giorno nella meravigliosa Venezia tra sole, laguna e gondole mentre Lautaro lavora sodo ad Appiano Gentile.