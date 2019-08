Sofia Perelli è morta a 22 anni per un tuffo dagli scogli

Lo scorso 8 agosto, un'onda le aveva fatto sbattere violentemente la testa contro gli scogli. La ragazza era apparsa subito in condizioni gravissime. Per sei giorni ha lottato contro la morte. Ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta all'ospedale di Torrette di Ancona, Sofia Perelli, 22enne di Perugia, che lo scorso 8 agosto si era tuffata dagli scogli a Sirolo, nel parco del Conero, nelle Marche. La ragazza è deceduta alla vigilia di Ferragosto, ma l'ospedale ha dato la notizia solo oggi.

Secondo quanto è stato ricostruito, sembra che Sofia si sia lanciata, insieme a un'amica, dalle grotte di Sirolo. Un'onda particolarmente violenta, però, avrebbe sorpreso le due ragazze, che le hanno trascinate sott'acqua. La 22enne sarebbe stata scaraventata contro gli scogli proprio da quell'onda e acrebbe perso conoscenza. Sarebbe stata proprio l'amica 26enne a tenerla a galla, fino all'arrivo dei soccorsi giunti sul posto usando un idrovolante.