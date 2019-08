Vittorio Brumotti salva un cane lasciato al sole, l’inviato si arrampica su un balcone

Anche in vacanza da Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti sale agli onori delle cronache. L'inviato del tg satirico di Canale 5 è infatti intervenuto in Liguria per aiutare un cane, letteralmente abbandonato sotto il sole cocente sul balcone. Da sempre appassionato di sport, Brumotti è arrivato ad arrampicarsi agilmente sul balcone per trarre in salvo il delizioso labrador sofferente. Ci è riuscito, anche con l'intervento dei vigili del fuoco.

Brumotti stesso ha documentato tutto con una serie di foto pubblicate su Instagram e ha spiegato l'accaduto: "Oggi sono stato avvertito che vi era un bel cucciolone morbidoso abbandonato sul terrazzo di un appartamento a Borghetto Santo Spirito con tanto di serranda chiusa, rimanendo al sole tutto il giorno! Pronti via arrivano i rinforzi che apriranno il balcone per farlo rientrare in casa! Ps la prossima faremo il contrario il proprietario fuori tutto il giorno e il cucciolone dentro al fresco!!!!!". Tutto è finito per il meglio, per fortuna, con stretta di mano tra Brumotti e i pompieri, a celebrare la fruttuosa collaborazione.