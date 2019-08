Di Carlo difende Teresa Cilia: Non ho diffide, da UeD... Voleva essere raccomandata per il GF

Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, interviene a difesa della moglie che è stata attaccata per essere rimasta in silenzio dopo avere promesso ai follower “la sua verità su Raffaella Mennoia”. Il calciatore spiega: “Se c’è stato e ci sarà silenzio spero ne capirete i motivi. Io parlo perché non ho diffide” ma dalla redazione di Uomini e Donne fanno sapere che Fascino non avrebbe diffidato nessuno e aggiungono: "Teresa voleva essere raccomandata per il Grande Fratello". , marito di, interviene a difesa della moglie che è stata attaccata per essere rimasta in silenzio dopo avere promesso ai follower “la sua verità su”. Il calciatore spiega: “Se c’è stato e ci sarà silenzio spero ne capirete i motivi. Io parlo perché non ho diffide” ma dalla redazione di Uomini e Donne fanno sapere che Fascino non avrebbe diffidato nessuno e aggiungono: "Teresa voleva essere raccomandata per il Grande Fratello". Quello che prometteva di trasformarsi nell’uragano mediatico dell’estate, almeno nel mondo di Uomini e Donne e affini, si è trasformato in un lieve venticello. Da giorni gli spettatori della trasmissione condotta da Maria De Filippi aspettano le “rivelazioni” promesse da Teresa Cilia, ex tronista del dating show che aveva apertamente attaccato Raffaella Mennoia, una delle autrici del format. Dopo i video postati in rete con le prime accuse all’autrice, Teresa è rimasta inspiegabilmente in silenzio. Sono giorni che i follower le chiedono conto delle dichiarazioni promesse quando aveva chiesto qualche giorno di tempo per poter organizzare il suo racconto ed essere precisa.

La redazione di Uomini e Donne nega le diffide e rilancia Intanto, due autori di Uomini e Donne hanno negato che Fascino abbia fatto partire una o più diffide allo scopo di limitare i danni. Claudio Leotta e Michele Perna, commentando quanto scritto da Rudy Zerbi per difendere il lavoro della redazione del dating show, hanno sgombrato il campo da eventuali polemiche ulteriori. “È più facile credere alle cattiverie. Nessuna diffida, vorremmo solo goderci l’estate” ha scritto Leotta, mentre Perna ha aggiunto: “Purtroppo senza sapere che Fascino non ha diffidato nessuno si leggono commenti inopportuni e superficiali. Relax”. Lucia Chiorrini, altro membro della redazione, ha scritto: E volendo essere ancora più chiari,aggiungo che non solo fascino non ha diffidato quella persona(anche se ,a mio avviso,avrebbe fatto bene),ma quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e fascino la raccomandasse al GF VIP .E dato che alla sua pretesa non è seguito nulla da parte nostra ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi".