Taylor Mega regala un altro senza veli ai suoi follower

Disinibita e amante del suo corpo forgiato da lunghi allenamenti,non perde occasione per mostrarsi con pochissimo addosso ai suoi tantissimi ammiratori. L'influencer si sta godendo le vacanza in queste ore è volata inin compagnia dell'amica speciale. Il rapporto tra Taylor ed Erica è talmente forte e complice che in molti scommettono su una loro relazione amorosa. Per ora le ex inquiline della casa più spiata d'Italia si divertono a provocare e a stuzzicare le fantasie dei loro seguaci, condividendo spesso immagini forti e seducenti.L'ultimo scatto regalato ai suoi amatissimi seguaci è comparso questa mattina nelle sue, come spesso ha l'abitudine di fare l'influencer trentina per evitare segnalazioni e penalizzazioni da parte del social network. Prima di dedicarsi allo sport, sua vera passione che le permette di mostrare un fisico tonico e pressoché perfetto, Taylor Mega ha deciso di riprendersi davanti allo specchio del lussuoso bagno dell'hotel che la ospita in questi giorni... indossa esclusivamente un paio di slip neri e copre il decoltè con un braccio, mentre con l'altra mano tiene il telefono per girare il video.