Sondaggi elettorali, un partito di Matteo Renzi vale meno del 5%

Antonio Noto, direttore di, fa il quadro della situazione in queste settimane di crisi di governo e sottolinea quanto potrebbero valere sia un partito guidato dache uno guidato dall'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Noto fa anche il punto su un eventuale accordo trae sull'ipotesi di. Noto spiega che un sondaggio realizzato prima delle europee aveva calcolato il. Ma oggi “il contesto è diverso: non si tratterebbe più di un nuovo soggetto politico, ma di una scissione dei gruppi parlamentari del Pd e, quindi, potrebbe valere anche meno”. Il partito di Renzi, quindi, non riuscirebbe a raccogliere neanche il 5% dei voti, secondo Noto.

Diverso il discorso per un partito di Giuseppe Conte. Una lista guidata dal presidente del Consiglio era stata stimata, di recente, intorno al 12%. Una cifra che “non darebbe alcun valore aggiunto se il partito del premier si alleasse col Movimento 5 Stelle”. Diverso il discorso in caso di alleanza con il centrosinistra: “In questo caso, in uno scenario di fantapolitica, Pd e Conte potrebbero arrivare a circa il 33%”.