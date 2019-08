Wanda Nara provoca postando immagini provocanti, ora in posa per shooting mozzafiato ora avvinghiata ain scambi di coppia bollenti. In attesa del calciomercato la coppia si rilassa nella villa sulcon tutta la ciurma di figli e in compagnia della suocera.Gite in motoscafo lungo le sponde del Lario, partite a calcetto nel giardino di casa che si affaccia sul lago o cene di lusso nei vicini hotel della zona, gli Icardi si godono la dolce attesa del mercato calcistico regalando panorami mozzafiato e ”messaggini” social. Wanda bombastica ed esplosiva più che mai si tiene stretto il suo Maurito che nel frattempo gioca in casa nel ruolo di papà campione.