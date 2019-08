Enzo Miccio presenta ai fan Laurent! Ecco chi è il compagno del noto wedding planner

Sempre molto restio a parlare della sua vita personale, il celebre organizzatore di matrimoni ha però deciso di mostrare in una serie di foto il suo compagno di vita, cui è legato da un paio d'anni. Lui e il parigino, dopo aver attraversato un periodo di crisi, sono molto uniti. Di lui si sa pochissimo, ma sembra che quella con il celebresia un amore intenso. Dopo un viaggio in, la coppia è partita per le vacanze di Ferragosto 2019 alla volta della Turchia.

Miccio e Laurent, di cui non è noto il cognome, sono legati da circa due anni. L'uomo è parigino e il volto di Real Time ne ha parlato pubblicamente solo in un'occasione, nel corso di un'intervista a "Vieni da me" di Caterina Balivo nell'aprile 2019. In quell'occasione, Miccio svelò che lui e Laurent avevano vissuto un periodo di crisi e separazione, da cui però erano usciti più uniti di prima. "Nonostante io sia un personaggio pubblico cerco davvero di tenere nascosta la mia vita privata. Questo mi rende un po’ più vulnerabile", dichiarò il wedding planner, che in precedenza era stato legato a Riccardo Marenghi.