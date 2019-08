Non voglio che la mia famiglia soffra ancora! Riccardo Fogli lascia la tv

Riccardo Fogli è uscito particolarmente provato dalla partecipazione all'Isola dei Famosi. L'esperienza spiacevole verificatasi in studio, quando Fabrizio Corona insinuò che sua moglie lo avesse tradito, gettò il cantante nello sconforto. Il dolore che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare ha spinto il cantante ad allontanarsi dalla televisione, salvo ritornarvi per qualche apparizione sporadica legata alla musica. Riccardo Fogli è uscito particolarmente provato dalla partecipazione all'. L'esperienza spiacevole verificatasi in studio, quandoinsinuò che sua moglie lo avesse tradito, gettò il cantante nello sconforto. Il dolore che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare ha spinto il cantante ad allontanarsi dalla televisione, salvo ritornarvi per qualche apparizione sporadica legata alla musica. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù, nella quale ha parlato di come sia cambiata la sua vita dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Proprio da questa esperienza televisiva il cantante avrebbe maturato la sua decisione di rimanere lontano dal piccolo schermo: "Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!"

Eppure l'esperienza del reality ha portato anche qualche risvolto positivo, come il fatto che si sia rafforzato ancor di più il rapporto con Karin: "Qual è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa. Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco. A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo."