È l’unico passeggero sul volo di linea! Il video fa il giro del web

Si è presentato alin attesa di imbarcarsi e ha scoperto di essere l'unico passeggero del suo volo 'Delta' in partenza da, in, e diretto a Salt Lake City, nello Utah. Sembra incredibile, ma un regista di New York –– si è letteralmente imbarcato in un’avventura che capita meno di una volta sola nella vita e si è ritrovato ad essere l’che da Aspen lo ha portato a Salt Lake City.

La clip si apre con l'annuncio al gate del "solo passeggero" a doversi imbarcare: "Stiamo per salire a bordo del nostro volo per Salt Lake City. L'unico passeggero di questo volo deve imbarcarsi gentilmente in questo momento". Mentre sale a bordo, il regista 35enne fa una panoramica per mostrare i membri dell'equipaggio caricare una moltitudine di sacchi di sabbia sul velivolo in modo che venga raggiunto il peso richiesto per volare. "Stanno solo aggiungendo peso all'aereo perché non ci sono persone", spiega Peone. Senza spendere una fortuna per volare in un jet privato, Peone si è sentito importante avendo l’imbarazzo della scelta sui posti, l’hostess personale e ha persino interagito con il capitano e il co-pilota ringraziandoli per la disponibilità. Il regista ha spiegato al Washington Post che il volo era stato semplicemente riprogrammato e la compagnia deve raggiungere le destinazioni richieste anche da un unico passeggero.