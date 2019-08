Fatti curare! Lo scatto artistico di Cristian Imparato indigna i follower

Cristian Imparato ha voluto condividere uno scatto artistico di un nudo integrale ma si sono scatenate le polemiche, con commenti che in alcuni casi hanno rasentato l'omofobia. Per Ferragosto Cristian Imparato ha deciso di condividere uno scatto 'artistico' sul suo profilo Instagram. Il giovanissimo cantante, ex bambino prodigio ed ex concorrente del Grande Fratello 16 ha pubblicato lo scatto di un nudo integrale al mare, mostrandosi di spalle. Un'immagine d'autore, evidentemente realizzata da un fotografo professionista, che non ha però incontrato i favori di gran parte dei suoi seguaci. A causa di questa foto, infatti, Cristian Imparato è stato aspramente criticato e non sono mancati gli episodi di omofobia nei commenti lasciati sotto il post. Non è la prima volta che il cantante viene fortemente attaccato per le sue scelte ma non sembra che questo possa in qualche modo scalfire o modificare il suo modo di fare.

Quel bambino nel frattempo e cresciuto ma probabilmente chi lo seguiva dall'epoca non accetta la sua evoluzione. È interessante notare come siano soprattutto le donne a criticare la scelta di Cristian Imparato di pubblicare uno scatto di un nudo integrale. Sotto quest'ultimo commento, infatti, qualcuno ha provato a replicare facendo notare che si tratta di una foto artistica ma molti non sono stati di questo avviso: “Un Cantante vero non ha bisogno di far vedere il culo come le showgirl, basta la voce. Ramazzotti, Antonacci e tanti altri...non si sognerebbero mai di ridicolizzarsi così.”

C'è poi chi rasenta l'omofobia con commenti come “Piaci a tante tipe, ma a te piacciono i tipi”, con in aggiunta alcune faccine disgustate. Ovviamente non mancano i commenti che prendono le parti di Cristian Imparato, dove si difende la sua scelta e si apprezza lo scatto artistico. “Leggo dei commenti al limite dell'inverosimile... parlate di vergogna, di dignità... Dignità di cosa? Ma scherziamo? Siamo tempestati tutti i giorni da chiappe e tette al vento... adesso se lo fa lui non ha dignità? E la Ferilli? La marcuzzi? Raoul bova? Luca Argentero? Loro hanno fatto interi calendari con le chiappe al vento! Ma lavatevi la bocca prima di sputare merda!” ha scritto un ragazzo, stigmatizzando tutti i commenti negativi per una foto molto normale e non volgare, come se ne possono trovare tante ogni giorno sui social. Evidentemente, però, il lato B di Cristian Imparato ha urtato la sensibilità di molti.

