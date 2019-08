È morto il piccolo Alessandro Liberti! Al bimbo era caduto il letto in testa

Follonica e Castiglione sono sotto choc, il bambino di 8 anni era ricoverato al Meyer dopo un incidente domestico. La città in lutto gli dedica i fuochi d'artificio. Il piccolo Alessandro Liberti rimasto coinvolto in un incidente domestico non ce l’ha fatta. Vani i tentativi dei medici e le cure. Il bimbo era ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze da una settimana. Il 7 agosto scorso il letto accidentalmente gli era caduto sulla testa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Era stata la madre, dopo l’incidente domestico, a trovare il bambino privo di sensi in camera.

Forse per raccogliere qualcosa il bambino si era infilato sotto al letto, una struttura con contenitore che si apre alzando rete e materasso quando qualcosa è andato storto e il piccolo è stato colpito con violenza. La donna aveva immediatamente chiamato i soccorsi e i medici del 118 avevano tentato di rianimarlo, decidendo poi di portarlo all’ospedale di Firenze. Ma nonostante gli sforzi dei medici per il bimbo non c’è stato niente da fare.

Grande il dolore in tutta la comunità di Follonica, dove il sindaco Andrea Benini ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali e ha deciso di dedicare al bambino i fuochi d’artificio in programma questa sera.



Un post di cordoglio è apparso sulla pagina della società Follonica Hockey, squadra del bambino: “Il Follonica hockey esprime le sue più sentite condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia Mazzini per la tragica scomparsa di Alessandro. Ci mancherai, piccolo”. Un altro post è apparso sulla pagina dell’Hockey Club Castiglione, squadra allenata dal nonno del bambino.