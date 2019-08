Tutti i parchi in tenda con mio nipote! L’impresa della 89enne nonna Joy

, una signora di ottantanove anni che ha vissuto una intera vita in un piccolo centro dell’Ohio, non aveva mai visto l’oceano né le montagne. Un giorno suo nipote ha deciso che era arrivato il momento di rimediare e ha offerto all’anziana un primo viaggio in California: da allora hannoe non hanno intenzione di fermarsi. È la storia che vede protagonisti una anziana signora di ottantanove anni,, e suo, un veterinario di trentotto anni.

Un giovane che un giorno di quattro anni fa è andato a trovare sua nonna e ha deciso di iniziare con lei, che aveva lavorato fino a 80 anni e nella sua vita non aveva mai visto né l’oceano né le montagne, un viaggio lungo gli Stati Uniti. "Non so perché non siano mai andati sulla costa. L’ho chiesto a mia nonna, ma non l'ho mai scoperto", ha detto il nipote ai media. Joy non solo non aveva mai visto il mare, ma il nipote ha spiegato che non aveva neppure ammirato mai una montagna o la sabbia, o neppure un cactus. E così, spinto anche da un doloroso evento – il suicidio di un collega all'università – che lo aveva fatto riflettere, ha deciso di voler regalare una esperienza a sua nonna.

La nonna con entusiasmo ha accettato l’invito del nipote e così, quattro anni fa, si è ritrovata per la prima volta nella sua vita a dormire in una tenda. Col nipote è andata in Colorado, nello spettacolare Rocky Mountain National Park. Una gita in un parco in seguito alla quale i due hanno deciso di non fermarsi. Nonna Joy e il suo Brad sono infatti due ottimi compagni di viaggio e dopo il Colorado hanno visitato insieme altri parchi Usa, tra cui Badlands, Yellowstone, Glacier, Yosemite, Joshua Tree, Grand Canyon, Zion e Mammoth Cave. È possibile seguire il loro viaggio su un profilo Instagram dove nonna e nipote documentano la loro straordinaria impresa.