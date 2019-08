È il compleanno o un matrimonio? Giulia De Lellis e il party per i 30 anni di Andrea Iannone

Qualche giorno fa è stato il compleanno di Andrea Iannone, che ha compiuto 30 anni. I festeggiamenti sono stati rimandati alla serata di ieri, 13 agosto, in una masseria pugliese con una festa organizzata nei minimi dettagli da. L'influencer non si è fatta sfuggire nulla, dalla lunga tavolata per la cena, alla torta finale, tanto che qualcuno ha pensato di aver sbagliato festeggiamento.

Non poteva certamente fermarsi alla lunga dedica pubblicata sul suo profilo Instagram e traboccante d'amore, la bella Giulia De Lellis che, invece, ha voluto regalare al suo fidanzato una festa davvero curata in ogni particolare. La location era una suggestiva masseria pugliese, in cui gli invitati hanno potuto gustare le specialità del posto e godere di un'atmosfera davvero mozzafiato, con le candele ad illuminare queste calde sere d'agosto.

Sul profilo dell'influencer romana è documentata tutta la serata, dal momento della cena, che gli ospiti potevano assaporare seduti ad una lunga tavolata adornata con fiori bianchi e segnaposto fatti a mano, fino ad arrivare al momento cruciale della serata. I due innamorati, vestiti anche loro in bianco, si sono posizionati dietro la torta e al momento di cantare la canonica canzoncina di auguri, un invitato esordisce dicendo: "Ma è un compleanno o un matrimonio?", scatenando l'ilarità dei presenti.

Parlare di matrimonio sembrerebbe un po' prematuro, dal momento che la storia tra i due è nata da poco tempo, ma Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembrano essere piuttosto affiatati. Ormai non esitano a condividere momenti della loro storia e si scambiano dolcissime dediche che attestino il loro amore. Un sentimento che li vede davvero inseparabili, rispettando ovviamente i rispettivi impegni lavorativi, dal momento che l'ex protagonista di Uomini e Donne sta lavorando ad un programma per Witty Tv insieme a Gemma Galgani, la regina del Trono Over e anche ad una web serie.