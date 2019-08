Romina Pierdomenico è uno schianto! La baby fidanzata Ezio Greggio fuori si se**

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno sul serio... Romina Pierdomenico è molto più giovane rispetto all'istrionico conduttore ma questo non sembra preoccuparli, tanto che la loro relazione va avanti da oltre un anno senza intoppi. La Pierdomenico è la bellissima edi Ezio Greggio - tra l'altro insieme al celebre presentatore dinell’ultima edizione di “”. La sexy Romina durante una giornata al mare ha mostrato le sue grazie. Il siparietto in verità è involontario... la bellaprende il sole sdraiata assieme a Ezio Greggio e per mostrargli qualcosa sullo smartphone abbassa involontariamente la spallina del bikini, regalando unprontamente catturato dal paparazzo appostato di “”.





Romina Pierdomenico ha 26 ani - ben 39 anni di differenza dal 65enne Ezio Greggio - è abruzzese e fa la modella. Romina è seguitissima sui social e sogna di fare l’attrice e, per realizzare il suo sogno, ha iniziato a farsi conoscere durante l’edizione 2012 di Miss Italia, dove si è presentata con la fascia di Miss Abruzzo. Poi ha continuato la carriera televisiva partecipando a Temptation Island nel 2014 come “tentatrice” e corteggiando Amedeo Barbato durante Uomini e donne del 2015.