Gabriele si è fidanzato! Ecco la nuora di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un grande amore in comune, quello per Gabriele, il figlio che hanno adottato nel 2004. Il rapporto con i genitori è fortissimo e il giovane, che oggi è un uomo, da qualche tempo è entrato nell’azienda di famiglia. Il giovane lavora alla Fascino, la casa di produzione creata da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo, ed è stato assunto nella redazione di “Uomini e Donne”.

Gabriele lavora dietro le quinte di programmi di successo come C’è Posta per Te, Amici e Uomini e Donne. Non ha mai rilasciato interviste e di lui si sa poco e niente. Le rare foto che lo ritraggono arrivano dalle vacanze che Gabriele trascorre ogni anno ad Ansedonia insieme con la famiglia sullo yacht di 33 metri. A raccontare qualcosa sul suo carattere invece è stata Maria De Filippi in varie interviste in cui ha svelato il rapporto fortissimo che la lega al figlio adottivo.

Attualmente è fidanzato con Francesca Quattrini e su Instagram, dove è molto attivo, condivide scatti romantici che la ritraggono insieme alla ragazza. “L’ho vista una sola volta – ha confessato Maria parlando della fidanzata di Gabriele -. Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: “Chi sei e da dove vieni?”. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.

“Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto”, ha confessato la conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te. Il ragazzo, da vero cocco di mamma, ha sempre presentato le sue fidanzate ai genitori. “Le due storie importanti che ha avuto finora sono state con ragazze che ho conosciuto – ha svelato la De Filippi – e che mi piacevano anche molto. Non c’è nessuna fidanzata straniera”.

Nonostante non sia una “mamma impicciona”, come si definisce lei, Maria De Filippi sogna comunque di diventare nonna. Qualche tempo fa, intervistata da Caterina Balivo durante il programma Vieni Da Me, aveva confessato la volontà di stringere fra le braccia un bebè, grazie al figlio Gabriele. In attesa di diventare nonna la conduttrice si sta godendo le vacanze sul litorale toscano insieme a tutta la famiglia.