Alessia Fabiani: Ho preferito lasciare la tv per i miei figli, ma non rinnego nulla!

Alessia Fabiani è stata una delle showgirl più note della tv. Divenuta famosa come 'letterina' al fianco di Gerry Scotti, oltre ad aver partecipato a varie trasmissioni televisive, da qualche anno è scomparsa dal piccolo schermo. Il motivo, in realtà, è molto semplice: ha deciso di dedicarsi ai suoi figli, come racconta in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove parla della sua vita attuale lontano dai riflettori. è stata una delle showgirl più note della tv. Divenuta famosa come '' al fianco dioltre ad aver partecipato a varie trasmissioni televisive, da qualche anno è scomparsa dal piccolo schermo. Il motivo, in realtà, è molto semplice: ha deciso di dedicarsi ai suoi figli, come racconta in un'intervista rilasciata al, dove parla della sua vita attuale lontano dai riflettori. Alessia Fabiani, dopo il successo e la notorietà ottenuta con la partecipazione al quiz pre-serale di Canale 5, uno dei più noti e amati della televisione e dopo aver presenziato per anni nelle trasmissioni del piccolo schermo, sempre in veste di valletta e showgirl, è da qualche tempo che non si vede più. Il pubblico la ricorda ancora nel succinto vestitino blu, sorridente e pronta ad eseguire lo stacchetto musicale di Passaparola, rimasto ormai immemore negli annali della tv.

Dopo la separazione piuttosto difficile da accettare, Alessia Fabiani rivela di non essere sola e di non rimpiangere la decisione di aver lasciato il piccolo schermo, almeno momentaneamente, perché il motivo che l'ha portata a farlo, ovvero i suoi figli, valgono più della notorietà o della voglia di apparire.

Tuttavia non rinnega nulla dei suoi trascorsi televisivi, neanche l'immagine che le si era costruita attorno, perché è sempre stata supportata da un carattere forte: "C'è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell'amore di Kim e Keira. Ho preferito farmi da parte per fare la mamma e per seguire la forma artistica che più mi somiglia. Nel teatro ho trovato la mia dimensione, ma non rinnego nulla del mio passato. Non mi dava fastidio l'immagine di lolita, anche perché dietro c'è sempre stata una donna con le palle."