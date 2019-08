È ora di prendere in mano la situazione! Francesca Cipriani se le strizza perbenino

La prorompente Francesca Cipriani ama mettere in risalto le sue curve esplosive e quando si mostra in bikini dà sempre il meglio di sé. Le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram stanno facendo impazzire i moltissimi fan. Francesca si sta godendo delle rilassanti vacanze al mare, tra sole e tanto relax. “È ora di prendere in mano la situazione”... con questa didascalia e con il suo consueto tono ironico ha pubblicato una foto hot sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede la bella gieffina uscire dal mare e lasciarsi andare a una “strizzatina” al seno.