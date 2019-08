Crisi di governo, cala la Lega al 36% ma il centrodestra vicino al 50%

delineano un quadro piuttosto chiaro, anche in piena: la Lega è il primo partito con oltre il 36% dei consensi, ilancora sotto il 20% e il PD stabile al 23%. Se si votasse ora, la coalizione diavrebbe ampiamente la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato. L’ultima rilevazione è quella effettuata daper la trasmissione died evidenzia anche un altro dato clamoroso: il centrodestra unito sfiorerebbe il 50% dei consensi, un risultato che determinerebbe una ampia maggioranza sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Nel dettaglio, la Lega sarebbe dunque al 36,1% dei consensi, quasi venti punti percentuali in più di quanto raccolto alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 - ma in calo rispetto a quelli della settima scorsa. Buono anche il riscontro di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, accreditata di un 7,1% che aumenterebbe il numero di rappresentanti di Fdi in Parlamento. In calo ancora Forza Italia, al 6% dei voti, meno della metà dei consensi rispetto alle politiche scorse.