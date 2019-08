Finisce con la moto contro un camion! Luca muore a 26 anni

Un terribile incidente stradale è costato la vita a, un giovane di ventisei anni residente a Romano d'Ezzelino (). La tragedia si è consumata a Borso del Grappa (). Per cause ancora in corso di accertamento, la moto Yamaha del giovane è andata a schiantarsi contro un camion. Il giovane, di ventisei anni, è rimasto ucciso in un drammatico incidente avvenuto in via Molini, all'altezza della frazione di Micheloni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro stava procedendo in sella alla sua moto Yamaha in direzione Sud verso Cassola.

In senso opposto procedeva un mezzo pesante adibito al trasporto di bibite che una volta raggiunta l'azienda avrebbe svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio. Proprio in questo momento la motocicletta sarebbe finita contro la parte posteriore del camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, gli agenti della polizia locale di Borso del Grappa che hanno bloccato la strada per eseguire i primi rilievi, carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane motociclista.