Trovata morta la 15enne inglese scomparsa nella giungla a inizio agosto

È stata trovata morta, la 15enne britannicaall’inizio di agosto in. La ragazza era affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che causa difficoltà dell'apprendimento e disabilità fisiche. Quando è scomparsa i genitori hanno subito pensato a un rapimento. Lo ha confermato la polizia locale dopo che la famiglia ha riconosciuto il cadavere. La quindicenne londinese era scomparsa all'inizio di agosto mentre si trovava in vacanza in un resort dello Stato di, nel sud della Malaysia.

A quanto si apprende il corpo, senza indumenti, è stato rinvenuto a poco più di un miglio di distanza dal resort. Erano stati i genitori a lanciare l'allarme, alimentando il sospetto che la figlia potesse essere stata rapita. I genitori di Nora avevano spiegato che la ragazza è nata affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta una serie di disabilità fisiche tra le quali la difficoltà a camminare.