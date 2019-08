E' stato trascinato per metri! Bimbo di 9 anni travolto e ucciso da un’auto

Tragico incidente a, nella provincia di Macerata. Unche si trovava nel piccolo centro marchigiano per le vacanze stava passeggiando quando improvvisamente è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da un'auto. L’automobilista non si è accorto subito dell’impatto. Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato investito da una Fiat Uno, guidata un uomo di settanta anni residente nel Maceratese.

L'anziano automobilista non si sarebbe accorto subito dell'impatto e infatti ha trascinato il corpo del bambino per diversi metri. Poi, quando finalmente si è reso conto di cosa era accaduto, il conducente dell’auto si è fermato ed è sceso dal veicolo in stato di choc.