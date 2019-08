Bill Gates vuole oscurare il Sole per fermare il riscaldamento globale

Un team di ricerca americano finanziato da Bill Gates vuole lanciare milioni di tonnellate di polvere di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare parte dei raggi solari. L'obiettivo è abbassare la temperatura del pianeta e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un primo esperimento in piccola scala verrà condotto sul cielo del New Mexico. Non è la trama di un nuovo film di fantascienza, bensì un serio progetto di ricerca coordinato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard e finanziato da Bill Gates, il celebre fondatore e attuale amministratore delegato onorario della Microsoft. Un team di ricerca americano finanziato danella stratosfera per. L'obiettivo è abbassare ladel pianeta e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un primo esperimento in piccola scala verrà condotto sul cielo del New Mexico. Non è la trama di un nuovo film di fantascienza, bensì un serio progetto di ricerca coordinato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard e finanziato da Bill Gates, il celebre fondatore e attuale amministratore delegato onorario della Microsoft. Un primo studio pilota – dal costo di 3 milioni di dollari – dovrebbe verificare l'efficacia dello “scudo chimico” in una porzione circoscritta di cielo. L'esperimento, chiamato Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (ScoPEx), si basa sul lancio di un pallone da ricerca nella stratosfera sopra il New Mexico, dove dovrebbe rilasciare circa 12 chilogrammi di polvere di carbonato di calcio. Il pallone, associato a una sonda dotata di eliche, è munito di numerosi sensori in grado di misurare il fattore di riflessione della luce solare, i cambiamenti dell'aria sopra e sotto lo strato di polvere e altri parametri fondamentali per determinare l'efficacia dello scudo.

Nonostante le premesse, si tratta di un progetto con rischi elevatissimi, potenzialmente anche più gravi del riscaldamento globale che si vuole contrastare, per questo gli scienziati stanno procedendo con estrema cautela, studiando accuratamente tutti i possibili scenari. Il rischio principale è quello di indurre perturbazioni incontrollabili nel clima di tutto il mondo, che potrebbero determinare effetti atmosferici estremi in alcune regioni (come alluvioni e cicloni) e siccità devastante in altre.

Il “parasole” di polveri potrebbe anche alterare la circolazione delle correnti oceaniche, modificare il comportamento degli animali e portare sull'orlo dell'estinzione numerose specie. La polvere potrebbe anche abbattere lo strato di ozono che ci protegge dalle radiazioni più letali provenienti dallo spazio, modificare il ciclo della pioggia e molto altro ancora. Senza contare che alcuni Paesi potrebbero utilizzare lo scudo chimico come arma per impoverire/attaccarne altri in modo indiretto. Si tratta dunque di un progetto estremamente delicato e prima di essere messo in atto sarà necessaria la collaborazione di tutti i Paesi, uniti contro la pressante minaccia dei cambiamenti climatici.