Deve cancellare le foto dei membri della ONG Lifeline! I giudici tedeschi condannano Matteo Salvini

Ilha emesso una ingiunzione preliminare nei confronti del ministro dell'Internoche adesso non potrà più utilizzare la foto scattata da un membro dellache ritraeva componente dell'equipaggio della nave. E se non lo fa dovrà anche pagare i danni, fino a 250mila euro, con il rischio di una condanna a 6 mesi di carcere.

Matteo Salvini aveva utilizzato in diverse occasioni la foto di Soren, con post su Facebook, Twitter e Instagram in cui chiamava a “raccolta” la propria community social contro l'attività di soccorso della ONG Lifeline, utilizzando contestualmente anche le immagini della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete. Il fotografo, giornalista e membro di Mission Lifeline che ha scattato le foto ha spiegato i motivi che lo hanno dunque spinto a intraprendere la causa in Tribunale: “Matteo Salvini ha usato materiale fotografico di mia proprietà, che riguardava i salvataggi in mare, come mezzo per aizzare le persone contro di noi. Non ha chiesto il permesso di utilizzare le foto. Come tutti gli altri, Matteo Salvini deve rispettare la legge e se non lo fa, qualcuno deve ricordargli i limiti delle sue azioni, con tutti i mezzi costituzionali”.