Sam è il cane più solo e sfortunato del mondo! Aspetta una casa da quasi 3 anni, nessuno lo vuole

del Bolton Destitute Animal Shelter lo descrivono come amorevole e giocoso, ma nessuno sembra volersi prendere cura di lui. Sam è un bastardino molto sfortunato che da 900 giorni aspetta una famiglia: un tempo lunghissimo considerato quanto questo cagnolino dal simpatico musetto sia adorabile. Da poco meno di tre anni, infatti,è in attesa che qualcuno si occupi di lui e che lo porti via dal canile dove lo stanno accudendo con amore e sacrificio.

Al Bolton Destitute Animal Shelter, in Gran Bretagna, lo definiscono un compagno di giochi eccezionale, un cane amorevole, eppure è ancora solo. Il bastardino era stato adottato da un uomo morto soltanto 6 mesi dopo, in seguito è stato portato a due famiglie che però, nel giro di qualche mese, lo hanno restituito al canile. Ora l'appello, Sam non perde la speranza di trovare una casa.