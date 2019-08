Auguri amore mio! Alessandra Amoroso compie 33 anni

Oggi. In questo giorno di festa, non sono mancati gli auguri dell'uomo che ama.ha colto l'occasione per ribadire pubblicamente l'amore che prova per la sua compagna. Il produttore ha pubblicato sui social una romantica dedica per lei.

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso stanno insieme da ormai quattro anni. La cantante ha trovato in lui un uomo in grado di farla sorridere e di guidarla quando ha bisogno di un consiglio. In questo giorno di festa, il produttore ha colto l'occasione per ribadire pubblicamente l'amore che prova per la sua compagna. Stefano Settepani ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono sul letto mentre tiene tra le braccia Alessandra Amoroso. I due sorridono felici. La didascalia recita: "Tanti tanti auguri amore mio". La cantante ha replicato alla romantica dedica: "Grazie amore mio! Ti amo molto".