E' finita! Gennaro Lillio e Francesca De André si sono detti addio

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati: è quanto ha comunicato poco fa il modello napoletano su, allegando anche un particolare di una schermata di Instagram che potrebbe essere il motivo della separazione. Dopo le voci della crisi, è arrivata la conferma della fine della relazione tra, una delle coppie formatesi all'interno della casa del Grande Fratello 16. Le storie condivise dai due ragazzi nella giornata di domenica avevano messo in allarme i loro seguaci, che oggi hanno appreso della separazione attraverso le parole del modello napoletano.“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo col 'Rispetto'”, scrive Gennaro Lillio in una storia pubblicata poche ore fa.