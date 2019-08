Non puoi capire cosa si prova! Liam Hemsworth rompe il silenzio sulla rottura con Miley Cyrus

Pernon è facile affrontare la fine della rottura con. L'attore, intercettato daha spiegato di non sentirsela di parlare di questo argomento. Intanto, la cantante si sta godendo una rilassante vacanza sul Lago di Como ed è stata paparazzata mentre bacia. Sui social, poi, ha litigato con l'ex marito di lei, Brody Jenner. La motivazione riportata è l'intenzione di concentrarsi sulle loro carriere: "In questi giorni Miley Cyrus e Liam Hemworth hanno deciso di separarsi. Stiamo parlando di due persone in continua evoluzione personale e professionale. Entrambi hanno capito che questa è la cosa migliore da fare. Preferiscono concentrarsi su loro stessi e sulle loro carriere. Rimarranno “genitori” molto amorevoli dei loro animali domestici, che hanno condiviso in tutto questo tempo. Vi chiediamo di rispettare questo momento e la loro privacy".

Liam Hemsworth si trova a Byron Bay, in Australia, in compagnia del fratello Chris. Il Daily Mail Australia ha intercettato l'attore mentre si trovava per strada: sguardo serio, barba lunga, espressione triste. Quando gli è stato chiesto un commento sulla fine della relazione con Miley Cyrus, si è limitato a una brevissima frase: "Non puoi capire com'è. Non voglio parlarne". Poche parole che tuttavia sono sufficienti per comprendere che la decisione, anche se presa di comune accordo, non è stata meno dolorosa da affrontare.

Intanto,in compagnia di diversi amici tra cui la blogger Kaitlynn Carter. Solo la scorsa settimana, quest'ultima ha annunciato la fine del matrimonio con Brody Jenner, fratello di Kendall e Kylie Jenner, durato poco più di un anno. I paparazzi hanno immortalato le due amiche mentre prendono il sole insieme e si concedono coccole e baci. Miley Cyrus ha sempre rimarcato di essere attratta dalle donne, dunque c'è chi ha visto in quei baci infuocati più di un gesto amichevole.