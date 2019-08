Ubriaco a tutta velocità in diretta Facebook! Uccide un bimbo e due donne, una era incinta

La tragedia è avvenuta domenica in, nella città di Vacareni. Il conducente di unasotto l’effetto di alcol, ha perso il controllo dell’auto e ha travolto, tra cui una, e unche si trovavano in un giardino. Poi il conducente ha tentato la fuga. Secondo quanto riportano i media locali, un uomo a bordo di una Bmw M6 guidava ad alta velocità e l’incidente si è verificato mentre dall’auto stavano anche facendo una

A quanto emerso, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo mentre viaggiava a una velocità di 150 km/h e sarebbe finito in un giardino. In quel momento si trovavano lì un bambino di tre anni, una anziana di settantanove anni e una donna incinta di sette mesi: i primi due sono morti sul colpo, la donna incinta è stata soccorsa ma è morta poco dopo in ospedale nonostante gli sforzi dei medici. Neppure il feto è sopravvissuto. Una quarta persona che in quel momento si trovava nel giardino è rimasta ferita.