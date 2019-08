Grande successo di pubblico e... risate con la commedia in dialetto massese Palanche e parenti

E’ stato un grande successo “”, la commedia in massese perfesteggiare la ricorrenza dei 90 anni della sezione Toscana organizzata adell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e SantuariInternazionali) rappresentata nel teatrino della. Salastrapiena di gente, persone che non hanno trovavano posti a sedere e molti hanno dovutoassistere alla commedia (liberamente tratta dall'opera Gianni Schicchi di GiacomoPuccini) in piedi fuori dal teatro. Tanti i volontari locali Unitalsi tra questi FrancescoMandorli. Risate in continuazione e lunghi applausi da parte del pubblico hanno tributatoalla Compagnia dialettale dilettantistica “Dò risate ‘n masseso” il meritato successo peruna serata spensierata dedicata alla raccolta di offerte per l’Unitalsi.

Questi gli attori: (traparentesi il personaggio interpretato): Primo Tendoli (Bruno Magnani), Dino StefanoBertelloni (Albè Vatteroni), Maria Luisa Tendoli (Lauretta), Giovanna Leverotti (Norma),Raffaello Lazzeri (Almo), Giancarlo Hellies (Gualtiero), Brunella Andreoni (Nella), ChiaraTendoli (Delia), Stefano Mola (Vittò), Stefano Ranfagni (Simone), Renato Ricci (Carlòn),Maria Rosaria Ferri (Rosa), Francesco Anselmi (Dottor Mori), Edoardo Anselmi (notaioOrbi), Roberta Liberatori (Argia), Francesco Conti (Oreste). I bambini: Marisol Ruiz Lippi,Matteo Petragnani, Francesco Petragnani, Elisa Alberti, Luca Bonuccelli, Chiara Tendoli,Aurora Papi e Irene Papi. Suggeritori Roberta Liberatori e Carla Badalotti, audio eluci Mario Messina e Francesco Conti, riprese video Dario Battistini.

Molto soddisfatto ilpresidente della sottosezione apuana Germano Mutti, il quale ha ringraziato il parrocoDon Danilo Vita per l’ospitalità ed il numeroso pubblico intervento e ha presentatol’associazione ai presenti. “Siamo un’associazione al servizio dei malati, dei disabili edegli anziani ha detto in apertura dell’evento. Forse qualcuno ci conosce comel'associazione dei treni bianchi che trasportano i malati ai pellegrinaggi e siamoorganizzati per aiutarli 360° sia a livello fisico che morale. Non siamo impegnati solo neipellegrinaggi, ma siamo attivi con svariate iniziative a livello nazionale ma sopratuttolocale: siamo presenti negli ospedali con la "terapia del sorriso", abbiamo case diaccoglienza, dove sono ospitate le famiglie con bambini in difficoltà, i bambini malatisottoposti a cure ed interventi, abbiamo case vacanza attrezzate per anziani, per bambinie per i disabili. Prestiamo assistenza ai minori con situazioni di grave disagio famigliareindicate dal tribunale. Unitalsi è anche servizio e protezione civile.

“Grazie ad unacampagna chiamata "cuore di latte" – ha continuato Mutti - realizziamo progetti nelmondo, come la costruzione di una scuola in India, di case di accoglienza per bambinidisabili in Congo e in Terrasanta e di una clinica chirurgica pediatrica in Palestina.Il presidente è passato,poi, a parlare dei programmi a livello locale: “a livello locale, oltreai pellegrinaggi, organizziamo giornate di fraternità con gli ammalati, nelle case diriposo, nei centri per disabili, prestiamo assistenza alle famiglie di bambini ricoveratiall'Ospedale del Cuore, distribuiamo pasti ai poveri e tanto altro ancora grazie all'impegnodei nostri volontari.“Siamo particolarmente orgogliosi che la sottosezione di Massa festeggi questaimportante traguardo per la nostra associazione toscana e che continui a farlo dopo ilgrande successo dell’indimenticabile Concerto di musica sacra “Omaggio a Maria” nellachiesa della “Sacra Famiglia” a Marina di Carrara con il basso Giorgio Giuseppini, il tenoreRiccardo Lio e l’organista Stefania Mettadelli.

La sera scorso, la compagnia teatraleparrocchiale composta da persone tutte volontarie e dilettanti ci hanno donato unarappresentazione in dialetto massese molto curata e molto apprezzata dal pubblico.Il presidente a conclusione della commedia ha “ ringraziato vivamente la compagniadialettale per aver donato il loro impegno e il loro tempo a beneficio dell’Unitalsi.” Ed haricordato che “ abbiamo organizzato i tradizionali pellegrinaggi a Lourdes dal giorno 8 al13 settembre, in aereo con partenze da Pisa o in pullman dalle varie località della regione.Anche quest’anno ci saranno pullman appositamente predisposti per il trasporto degliammalati barellati e per quelli con difficoltà motorie; inoltre il viaggio in pullman per ilvolontari e per i pellegrini sarà maggiormente curato per la disponibilità di mezzi con unnumero minore di poltrone per garantire un viaggio più confortevole e rilassante.”Per informazioni sul volontariato, sulle iniziative e pellegrinaggi, è possibile prenderecontatto al numero di cellulare 3356834188.