Lo fanno sul prato a Cortina! Coppia di 40enni focosi multata dai Carabinieri

I residenti che hanno assistito alla scena hanno avvisato immediatamente i carabinieri. A finire nei guai due trentini. A Cortina, in, i carabinieri sono stati costretti ad intervenire, dopo segnalazione, perIl fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Come riportato dal giornale online, i due si erano spogliati in una zona vicina al centro di Cortina.

I due amanti, resi ancor più focosi dal caldo esagerato, hanno pensato bene di consumare la loro passione immersi nella natura incontaminata. Ma hanno dimenticato un particolare importante... gli occhi e gli sguardi degli abitanti del posto, che non l’hanno presa benissimo ed hanno così deciso di allertare le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la coppia già pronta a consumare il rapporto. I due quarantenni sono stati fermati e multati.