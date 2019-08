Alain Delon dopo l'ictus sta meglio

L'attore colpito dacirca un mese fa è ora ricoverato in una clinica svizzera dalla quale il figlio minore ha condiviso una foto sorridente del padre. Dopo la preoccupazione per l'annuncio dato qualche giorno fa, i fan dipossono tirare un sospiro di sollievo. Aveva destato molto clamore la notizia dell'ictus e dell'infarto che aveva colpito l'attore circa un mese fa, così come raccontato da, primogenito dell'attore, alle agenzie solo pochi giorni fa. Il tam tam mediatico che ne è seguito ha spinto il più piccolo dei figli dell'attore a dare testimonianza delle condizioni di salute del padre attraverso una storia su

In questo momento Alain Delon si trova ricoverato in una clinica svizzera, dove l'attore si sta “riposando” e riprendendo dopo il brutto spavento dovuto all'accaduto. Qui è costantemente seguito dai medici ma, soprattutto, dai suoi figli che ne monitorano l'evoluzione e i miglioramenti. Per placare le acque attorno alle condizioni di salute del padre, la prima a esporsi sui social era stata la figlia dell'attore che vive in Svizzera. Anoucka Delon, infatti, a poche ore dal comunicato stampa del fratello ha lasciato un commento sui suoi profili social: “Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a suo ritmo, ma rialzarsi. Ha avuto molta fortuna perché tutto è andato bene. Nulla di sorprendente, è un combattente, sta rimettendo dalle sue difficoltà. Ci tiene a ringraziare il pubblico, come anche gli amici per il sostegno e i loro tanti messaggi d'amore. È la vostra forza che lo fa andare avanti.”